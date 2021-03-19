وصول جثمان ثالث ضحايا "لنش بورسعيد" الغارق إلى مشرحة الزهور.. صور

بورسعيد - محمد عزام

وصل جثمان "صلاح رخا"، أحد ضحايا "اللنش" الغارق منذ قرابة الشهر بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل محافظة بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، اليوم الجمعة، إلى مشرحة مستشفى الزهور ببورسعيد، لوضعها تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.

وكانت قد نجحت جهود فرق الإنقاذ فى انتشال جثة محمد السيد محمود الخنينى، 37 عامًا، وعُثر على جثة "ماهر جابر خله عبيد"، 47 عاما على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، قبل أن يعثر على جثة "صلاح رخا" على أحد الشواطئ، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثتين لاثنين آخرين من ضحايا اللنش الغارق.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم توسيع دائرة البحث عن باقى ضحايا الحادث فى المنطقة الممتدة من شرق منطقة بالوظة حتى العريش، والتعامل مع حسابات التيارات المائية التى قد تكون دفعت بباقى جثامين الشهداء.

ودفعت وزارة البترول بالقاطرة "أحمد فاضل" للمشاركة فى أعمال البحث الجارية عن جثامين الضحايا وجرى إنزال وحدة غطس يجرى التحكم بها عن بعد، كما وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بخروج فرقتين إنقاذ والقاطرة "مصاحب 4" للبحث عن الجثامين.

وكان "لنش إبراهيم رجب"، قد خرج مساء الثلاثاء 16 فبراير، لأداء إحدى الخدمات التابعة لشركة خدمات بحرية، وذلك بتوصيل طرد قطع غيار إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحى وهما: "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة وهما: "صلاح رخا، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق.



تجمع اهالي الضحية



وصول الجثمان