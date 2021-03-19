وزير الدفاع الأمريكي في مهمة لتعزيز العلاقات مع الهند

رويترز

توجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى نيودلهي اليوم الجمعة، لإجراء محادثات تهدف لتعزيز أواصر الأمن، حاملا رسالة من عضو كبير بمجلس الشيوخ يحثه فيها على إبلاغ الهند باعتراض واشنطن على خطط شرائها أنظمة دفاع جوي روسية.

وهذه أول زيارة للهند يقوم بها مسؤول كبير بإدارة الرئيس جو بايدن وتجيء في إطار جهود لتشكيل تحالف يهدف للتصدي لاتساع نفوذ الصين بالمنطقة.

وخلال زيارة أوستن، سيبحث الجانبان خطة الهند شراء طائرات مسيرة مسلحة من الولايات المتحدة وكذلك طلبية كبيرة لشراء أكثر من 150 مقاتلة للقوات الجوية والبحرية لتقليل الفجوة مع الصين، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر.

ومن الموضوعات الشائكة المتوقع إثارتها اعتزام الهند شراء أنظمة إس-400 الروسية للدفاع الجوي والتي يمكن أن تستجلب عقوبات بموجب القانون الأمريكي. وقد فرضت واشنطن عقوبات على تركيا لشرائها تلك الأنظمة.

وطلب بوب منانديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، من أوستن أن يوضح للهند أن إدارة بايدن تعترض على الصفقة.