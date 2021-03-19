اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزير الخارجية الأمريكي يتهم الصين بـ"تهديد" الاستقرار العالمي وبكين ترد

الجمعة، 19 مارس 2021 09:00 ص
وزير الخارجية الأمريكي يتهم الصين بـ"تهديد" الاستقرار العالمي وبكين ترد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين
أ ش أ

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أن تصرفات الصين "تهدد النظام القائم على القواعد والذي يضمن الاستقرار العالمي"، مستشهدا بما اعتبره الهجمات الإلكترونية والقمع الصيني على هونج كونج والتهديدات ضد تايوان. 
 
جاء ذلك- وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية" على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة- في افتتاح اجتماع يستمر لمدة يومين مع مسؤولين في وزارة الخارجية الصينية في ألاسكا.
 
من جانبه، رد يانج جيشي أعلى مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني على هذه الاتهامات بالقول إن الولايات المتحدة يجب أن تدرس مشاكلها مع العنصرية وأن تتوقف عن الترويج لنسختها من الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. مضيفا أن: "الولايات المتحدة لا تمثل الرأي العام الدولي ولا العالم الغربي كذلك".
 
وأجاب بلينكين بالقول إنه في حين أن الولايات المتحدة "ليست مثالية"، إلا أنها تتعامل مع تحدياتها بشكل علني.
 
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه بينما كان الصحفيون يخرجون من غرفة الاجتماع بعد فترة وجيزة، دعاهم يانج إلى الانتظار واحتج على التعليقات الأمريكية، ولوح بإصبعه وقال إن المسؤولين الأمريكيين كانوا يتحدثون بطريقة متعالية.
 
وكان وزيرا خارجية الولايات المتحدة والصين وصلا الخميس إلى ألاسكا لعقد أول اجتماع ثنائي منذ انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر بحث جميع الخلافات بين البلدين.
 

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