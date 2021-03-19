هنا تل الشقافة بالبهنسا.. شاهد أقدم مصانع الفخار بصعيد مصر ويمتد للدولة الإسلامية

وقال حسن إبراهيم الجلاد أحد شباب الباحثين فى التاريخ بالبهنسا، إن مصنع الفخار بإقليم البهنسا، يعد أقدم المصنع لصناعة الفخار وكان يمد الدولة الإسلامية بالبخار، على مدار عقود طويلة، لافتا إلى أنه أحد الأماكن المهمة بالمنطقة والتى تروى تاريخ صناعة الفخار وكيف كانت ذات جودة عالية وقيمه كبيرة لدى دول العالم.

وأضاف أن آثار المصنع مازالت موجودة فى المنطقة ويقبل عليها الزائرون، خلال زيارتهم للمنطقة وبحثهم بالتاريخ، خاصة أنه مازالت هناك شواهد لمنازل تم بنائها فى الفتح الإسلامى تحكى تاريخا طويلا، مؤكدا أن تل الشقافة يقع في منطقة مهمة وصاحبة تاريخ طويل.