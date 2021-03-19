"مريم" تصنع من الشمع أشكالا مستوحاة من تراث الإسكندرية.. صور

الإسكندرية _ أسماء على بدر

"بحب إسكندرية وبفتخر أنى اتولد فيها"، بهذه الكلمات بدأت مريم محمود التى تبلغ من العمر 27 عاما من محافظة الإسكندرية حديثها قائلة إنها تعشق الإسكندرية والتى كانت سبب رئيسى فى أنها تستوحى من تراثها وتاريخها العريق أعمالا فنية، وقررت أن تصنع الشمع بأشكال مختلفة وأنواع جديدة لم تكن موجودة وتمزج فيها الطبيعة والتراث لكى تنتج منتجاً جديداً وتدون عليه "صنع فى الإسكندرية".

الشمع ليس للإضاءه فقط

يعتبر الاستخدام الأول للشمع فى مصر هو الإضاءة فى وقت انقطاع الكهرباء، ولكن مريم من محافظة الإسكندرية استطاعت أن تغير المفاهيم المعتادة عن الشمع واستخداماته حيث لها أكثر من استخدام فى علاج الأمراض الجلدية واسترخاء العضلات، بالإضافة إلى استخدامات تجميلية عديدة ، التقى "اليوم السابع" بمريم محمود التى أصبحت تنتج منتجات جديدة ومختلفة ويكون لها اسم تجارى خاص بها.

وتقول مريم محمود 27 عاما من الإسكندرية، إنها تقوم بصنع شمع ومنتجات طبيعية من خامات صديقة للبيئة ومفيدة لعلاج الأمراض ومستوحاة من تراث الإسكندرية من تاريخها اليونانى والرومانى والحياة البحرية.

وتضيف مريم، أنها بدأت الفكرة لصناعة الشمع فترة كورونا والحظر منذ عام، عندما بحثت عن شمع المساج ووجدت أنه غير مستخدم فى مصر بكثرة لذلك قررت أن تنتجه وتعقد حملات توعية.

وأشارت إلى أن فكرة تصنيع الشمع بدأت ببحثها عن شمع المساج، وهو ليس متواجدا فى مصر على الإطلاق، ولكن موجودا فى أمريكا وألمانيا وفرنسا فقط، ومن هنا بدأت فكرة تصنيع شمع المساج وتوفيره للمراكز العلاجية لفائدته الكبيرة للعظام والجلد.

أنواع الشمواع

قالت إن هناك أنواعا عديدة منها شمع الصويا الذى يلائم مرضى الجيوب الأنفية لعدم وجود رائحة نفاذة فى احتراقه، وشمع النخيل الذى يعتبر سهل فى عملية تشكيله والتلوين عليه بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى شمع الجيل وهو شفاف اللون من الممكن وضع أى شىء بداخله ويتميز برائحة مميزة ويساعد على الاسترخاء.

وأوضحت مريم، أنها استوحت فكرة المنتجات من الحياة البحرية ومحافظة الإسكندرية وتاريخها اليونانى والرومانى لاعتزازها أنها من مواليد محافظة الإسكندرية وقامت بصنع شمع مختلف بأشكال مختلفة.

وقالت مريم، إنها صنعت شمع علاجى وهو شمع المساج وشمع برافين وشمع جيل ممزوج فيه نجمة البحر وقواقع وأشكال بحرية وقامت بتأسيس اسم للمنتجات الخاصة بها ولاقت إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

النجمة وحصان البحر أشهر المنتجات

وقالت إنها تستخدم الشمع الطبى وهو شمع المساج وتمزجه فى كاسات أو قوالب زجاجية وتضع فى داخلهم أشكال بحرية مثل حصان البحر والنجمة البحرية بالإضافة إلى استخدام القواقع البحرية ووضع الشمع فى داخلها، مؤكدة أن الهدف من المنتجات هو الخروج عن المألوف والأشكال المعتادة فى الشمع .