مدير المدرسة المعتدى عليه بتقييده بالحبال فى سوهاج يروى تفاصيل الواقعة.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

روى مدير مدرسة السكة الحديد، بإدارة المراغة التعليمة شمال محافظة سوهاج، لـ"اليوم السابع"، فى أول ظهور له بوسائل الإعلام تفاصيل واقعة اختطافه وتكبيله بالحبال من يديه وقدميه ورقبته وسحله أمام المارة وتلاميذ المدرسة، وذلك عن طريق أقارب وكيل نفس المدرسة بسبب خلافات بينهما.

وفى البداية، يقول مدير المدرسة: منذ أن استلمت العمل بالمدرسة عام 2019، وأنا أجد مضايقات من وكيلة المدرسة لى، وللعاملين بالمدرسة وأثناء سير العمل وجدت تلاعبا في دفتر الحضور والانصراف المسند إلى وكيلة المدرسة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التلاعب أصدرت إدارة المراغة التعليمة بسحب دفتر الحضور والانصراف من الوكيلة وإسناده إلى معلم في المدرسة لكن وكيلة المدرسة لم تتقبل هذا الأمر، وبدأت المشاكل تحدث وأخذت تهدد الجميع.

وأضاف: عقب انتهاء اليوم الدارسى وأثناء قيامى بإغلاق باب المدرسة اصطدم بى توك توك من الخلف من الوهلة الأولى ظننت أن هذا صدفة ولكن بين لحظة وأخرى نزل مجموعة من أقارب وكيلة المدرسة وفى مقدمتهم زوجها وقاموا باختطافى والتعدى على بالضرب في كل أنحاء جسدى وعلى رأسى وكانوا يهددون كل من يقترب لتخليصى منهم.

وتابع: عقب ذلك قاموا بتكبيلى بالحبال من يدى ورقبتى وقاموا بسحلى في الشارع وقالوا لى سوف نذهب بك إلى وكيلة المدرسة وعندما وصلت قاموا بالتعدى علىّ وقامت هي بالتعدى بالضرب بالحذاء، أن ما حدث لا يصدقه عقل، وأنه يخجل من الحديث في هذا الأمر، لافتا إلى أن وصلة التعذيب استمرت لمدة نصف ساعة في الشارع ومثلها في منزلها الأهالى بالقرية عندما علموا بأنى أن المعتدى عليه حاولوا التدخل وتخليصى من يديهم وكل المحاولات فشلت حتى حضرت قوات الشرطة وقامت بتخليصى وفر الجناة هاربين وتم اقتيادى لمركز الشرطة وبعد ذلك تم القبض على الوكيلة والتي بمواجهتها أعترف بالواقعة كاملة.

وأضاف: لقد تم نقلى إلى مستشفى المراغة، كنت أعانى من اشتباه ارتجاج في المخ وكدمات متفرقة بالرأس، وتم تحويله إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وعقب استقرار حالته الصحية تم التصريح لى بالخروج، وتوجهت إلى النيابة العامة للإدلاء باقوالى في الواقعة.

وأشار إلى أن الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم أصدر قرارا باستبعادى ووكيلة المدرسة ونقلنا إلى ديوان الإدارة التعليمية في المراغة لحين انتهاء التحقيقات، وتم تكليف آخر للقيام بأعمال مدير المدرسة وعلمت أن الوكيل أصدر قرارا آخر بعودتى لعملى مديرا للمدرسة بعد تماثلى للشفاء.

كان اللواء حسن محمود، مدير مساعد الوزير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة المراغة، وانتقلت الأجهزة الأمنية، تبين من التحريات قيام وكيلة المدرسة المشار إليها بالاستعانة بأقاربها والتعدى على مدير مدرسة السكة الحديد بالمراغة التي تعمل بها، ما نتج عنه إصابته باشتباه ارتجاج في المخ وجروح متفرقة بالجسد وكدمات، بسبب خلافات حول أسلوب إدارة المدرسة، وتم تحرير محضر رقم 2802 لعام 2021.

وتم ضبط وكيلة المدرسة، وبعرضها على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط باقي المتهمين وقام قاضى المعارضات بالتجديد بحبس الوكيلة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.