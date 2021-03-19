اليوم السابع
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فورين بوليسى: بايدن يبعث أحد حلفائه برسالة صارمة لرئيس وزراء إثيوبيا

الجمعة، 19 مارس 2021 01:50 م
فورين بوليسى: بايدن يبعث أحد حلفائه برسالة صارمة لرئيس وزراء إثيوبيا الصراع فى تيجراى
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "فورين بوليسى" إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يبعث واحدا من أقرب حلفائه فى الكابيتول إلى شرق أفريقيا من أجل الحث على إنهاء الصراع المتنامى فى إثيوبيا، والتى شهدت مقتل الآلاف وإجبار مئات الآلاف الآخرين على ترك منازلهم، مشيرة إلى أنه سينقل رسالة صارمة لرئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد.

 

وأوضحت المجلة إن السيناتور كريس كونز، الذى كان أحد المرشحين لتولى وزارة الخارجية فى إدارة بايدن، سيقوم بمهمة دبلوماسية مؤقتة للقاء رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد لمواجهة الأزمة فى إقليم تيجراى شمال إثيوبيا.

 

وبحسب المجلة، فإن كونز توجه، كما هو متوقع إلى إثيوبيا أمس الخميس، حيث يلتقى بايدن ومسئولون من الاتحاد الأوروبى لعدة أيام لمناقشة الوضع فى تيجراى، بحسب ما قال مسئول رفيع المستوى فى البيت الأبيض رفض الكشف عن هويته.

 

وتأتى رحلته بعد أشهر من القتال فى تيجراى فى أعقاب الحملة العسكرية الإثيوبية للإطاحة بالتطعيم السابق للحزب الحاكم الإقليمى، جبهة التحرير الشعبى، فى صراع شابه اتهامات واسعة بالتطهير العرقى والعنف الجنسى ومذابح بحق المدنيين.

 

وقال كونز لمجلة فورين بوليسى فى بيان إنه يشارك الإدارة مخاوفها إزاء الوضع المتدهور فى تيجراى، والذى يهدد السلام والاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى. وأضاف أنه يتطلع للتواصل مع أبى أحمد ونقل مخاوف الرئيس بايدن له.

 

ويحذر مسئولون أمريكيون وخبراء إقليميون من أن الصراع لو ترك دون مراقبة، يمكن أن يتحول إلى أزمة إقليمية كبيرة ويسبب زعزعة الاستقرار فى الدول المجاورة لإثيوبيا.. واتهمت الجماعات الحقوقية قوات من إريتريا بارتكاب مذابح منهجية بحق مئات المدنيين العزل فى تيجراى فى نوفمبر، بعد فترة قصيرة من اندلاع الصراع.


اثيوبيا

ادارة بايدن

صراع تيجراى

ابى احمد

رئيس وزراء اثيوبيا

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