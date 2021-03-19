ضبط 20 طن أسمدة محظور بيعها بالسوق المحلية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودى الدخل وتم ضبط 56 قضية تموينية متنوعة.

وتم ضبط صاحب مخزن أسمدة ويقيم دائرة مركز المراغة لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازة أسمدة كيماوية خاصة بوزارة الزراعة محظور تداولها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتم ضبط "20" طن أسمدة كيماوية.

كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب مطعم، ويقيم دائرة مركز سوهاج لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط "150" كيلو جرام توابل وصلصة وجبنة.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط " 10 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 5 " قضية إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 9 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 9 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و" 6 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و" 7 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و" 3 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثلة.