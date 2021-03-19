ضبط شخص استولى على 2 طن أسمدة زراعية مدعمة فى الفيوم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى.

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم، من ضبط (2 طن أسمدة زراعية مدعمة بدون ترخيص) بحوزة (قائد سيارة - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)، حال قيادته سيارة محمل عليها المضبوطات بدائرة مركز شرطة أطسا بمحافظة الفيوم.

وبمواجهة المتهم اعترف بأنه مالك الأسمدة بقصد الاتجار وبيعها بالسوق السوداء، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.