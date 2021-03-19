ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 6 كيلو بلاتين لجراحة الأسنان حول جسده

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب 6 كيلو بلاتين الخاص بجراحة الأسنان، أخفاها راكب مصرى الجنسية حول جسده فور وصوله من روسيا، لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من موسكو، اشتبه عبدالعال نعمان مدير الإدارة في الراكب، وبتفتيش حقائبه بمعرفة أحمد سيد مأمور الجمارك لم يتم العثور علي شئ، وتم تكليف محمد نبيل مأمور الجمارك تحت إشراف صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة، لتفتيش الراكب ذاتيا، وتم ضبط 6 كيلو بلاتين خاص بجراحة الأسنان، داخل أكياس صغيرة علي مختلف أنحاء جسده، لتضليل رجال الجمارك.

أمر عبد العال نعمان مدير الإدارة، مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.