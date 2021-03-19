ضبط المتهم بتصوير شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق نسب مشاهدة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط القائمين على إعداد وتصوير مقاطع فيديو ونشرها بأحد مواقع التواصل الإجتماعى لأحد المواطنين من ذوى الإحتياجات الخاصة بغرض تحقيق مكاسب مادية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ تقدمت به بة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية بتضررها من شخص استغل شقيقها "من ذوى الإحتياجات الخاصة" بتصوير مقاطع فيديو له ونشرها دون علمها بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بغرض تحقيق مكاسب مالية من جراء تداول تلك المقاطع .

بإجراء التحريات الفنية بإستخدام البرامج والتقنيات الحديثة من قِبل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم تحديد مُستخدم الصفحة المشار إليها ، وتبين أنه (طالب – مقيم بمحافظة الإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المشار إليه وإثنين آخرين إشتركا معه فى إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.