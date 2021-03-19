صور هتخطف قلب عشاق الصيف.. المياه الساحرة فى مطروح تهزم أجمل شواطئ العالم

مطروح - حسن مشالي

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من داخل البحر، يرصد جمال وسحر شواطئ مطروح ، والتي تقع على خليج مطروح، في مواجهة المدينة، ويقع عليه أشهر الشواطئ، التي يتميز ويتباين جمال كل منها، مع اشتراكها في نفس نقاء وصفاء المياه، والأمواج الهادئة التى تناسب جميع الفئات، من الأطفال والكبار ومن لا يجيدون السباحة.

ورصدت عدسة اليوم السابع، التطويرات الجديدة، التي ستفاجئ المصطافين وعشاق مطروح، من بينها ألسنة حماية الشواطئ، التي تم تحويلها إلى مماشي وسيتم استغلالها خلال المصيف لتكون مكانا للتنزه والترفيه والتقاط الصور المميزة، من داخل البحر، والاستمتاع بالمشهد البانورامي لمدينة مرسى مطروح من داخل البحر.

كما يجري الإعداد للنتهاء من المرحلة الثانية من كورنيش غرب مطروح، بطول أكثر من 8 كيلومتر وبتكلفة أكثر من 120 مليون جنيه، وتجهيزه بالخدمات والمرافق، ويضم ممشى أهل مصر، وعدد كبير من الشواطئ البكر التي لم تكن مستغلة من قبل، ويبدأ الكورنيش الجديد من طريق شاطئ الغرام شرقاً وحتى شاطئ الأُبيض غرباً.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، التي تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.

ويوجد في مدينة مرسى مطروح، الشواطئ المعروفة والشهيرة، مثل شواطئ الغرام وكليوباترا و روميل والليدو والاليزية ومطروح العام والنخيل والفيروز ومينا حشيش وعلم الروم والرميلة وغيرها.

وكانت محافظة مطروح، قد أجرت خلال العامين الماضيين رفع الكفاءة لمختلف الشواطئ ومن بينها شاطئ كيلو باترا وشاطئ الغرام بالناحية الأخرى لشاطئ مطروح العام، وافتتح أيضًا مشروع ضخم وهو كورنيش غرب مطروح الجديد وهى منطقة كانت غير متصلة بالطرق بتكلفة حوالى 120 مليون جنيه، وبه ممشى أهل مصر ومجموعة من أماكن انتظار السيارات واستراحات للمواطنين، وتتواصل أعمال الصيانة والاستعداد للمصايف خلال الأيام الحالية وتنظيف الشواطئ والتشجير وتجميلها استقبالًا للضيوف.



استمتاع اهالي مطروح بدفء الطقس على الكورنيش



اطلالة من داخل البحر على مدينة مرسى مطروح



جمال كورنيش مطروح يتجدد قريبا



شواطئ مطروح تنافس اجمل شواطئ العالم



كورنيش مطروح عشق لا ينتهي



كورنيش مطروح ويظهر في الخلفية شاطئ روميل



مدينة مرسى مطروح رؤية من البحر



ممشى ألسنة البحر ومشاهدة واجهة المدينة على البحر



منطقة الشراع على كورنيش مطروح