سقوط عاطل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته هيروين بالقليوبية

القليوبية فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة طوخ، من القبض على تاجر مخدرات، بحوزته 350 جرام هيروين، وسلاح أبيض ويتخذ من قرية الدير دائرة المركز، مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامى، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وتم تحريز المضبوطات، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول نشاطه الإجرامي.

تلقى اللواء فخر الدين العربيى، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود معلومات سرية بقيام عاطل ومقيم الدير دائرة مركز طوخ، بالإتجار في الهيروين على نطاق واسع بمنطقة الدير.

وتشكلت قوة أمنية من رجال المباحث أشرف عليها اللواء حاتم حداد، مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس المباحث، وقادها المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم في أحد الأكمنة.

وتبين أن المتهم عاطل، مقيم الدير بطوخ، وبحوزته 350 جرام هيروين ومقص حديدي وميزان حساس ومبلغ مالى 1300 جنيه وهاتفين وسلاح أبيض مطواه، وتحرر المحضر اللازم، وبمواجهته أمام النيابة العامة، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.