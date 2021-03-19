سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وتقطيعها وبيعها بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مرور سوهاج، برئاسة العميد سيد نفادى، مدير الإدارة والعقيد عمرو الضبع وكيل الإدارة، بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، وتقطيعها لأجزاء لتغيير معالمها وبيعها كقطع غيار للسيارات بإجمالى 11 سيارة مقطعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مباحث مرور سوهاج يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها بقيام شخصين يقيمان بدائرة قسم أول سوهاج، يعملان بمهنة الميكانيكا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص في تقطيع السيارات المسروقة وإعادة تقطيعها وبيعها كقطع غيار.

بعرض المعلومات على اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، قرر سرعة ضبط أفراد التشكيل والسيارات التي تم تقطيعها وتشكيل فريق بحث بالتعاون مع ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج، برئاسة الرائد إسلام عجاج رئيس وحدة المباحث، وتبين أن التشكيل يضم ميكانيكى 33 سنة، والسابق اتهامه فى "3" قضايا ما بين خيانة أمانة وضرب، آخرهم قضية جنح قسم أول سوهاج لسنة 2017 "ضرب"، وميكانكى آخر 22 سنة، يقيم بدائرة مركز سوهاج، والسابق اتهامه فى القضية رقم إدارى قسم أول سوهاج لسنة 2014م "مخدرات".

كون المتهمان تشكيلاً عصابياً يتزعمه الأول تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات وتقطيعها لأجزاء لتغيير معالمها وبيعها كقطع غيار للسيارات بإحدى المخازن بدائرة مركز سوهاج، متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وضبط بداخل المخزن المشار إليه "10" سيارات مقطعة أنصاف بينها سيارة ماركة شفرولية سوداء اللون تحمل شاسية رقم 760496 موتور رقم22 9768 - وبالاستعلام عن طريق الحاسب الآلى، تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها بقسم أول بولاق الدكرور بتاريخ 25/2/2021م وسيارة نصف سيارة ماركة هيونداى فضى اللون تحمل شاسيه رقم 390058 بدون موتور، وتبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر لسنة 2018 جنح قسم أول مدينة نصر - القاهرة بتاريخ 8/1/2018م.

والسيارة نصف سيارة ماركة هيونداى فضى اللون تحمل شاسية رقم 5620 بدون موتور، وتبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر لسنة 2018 جنح قسم ثالث 6 أكتوبر الجيزة بتاريخ 4/11/2018م، تم ضبطهما وجارى استدعاء مالكيهما.

كما تم ضبط "8" سيارات داخل المخزن مقطعة أنصاف مطموسة الشاسية والموتور من بينها نصف سيارة ماركة هيونداى كحلى اللون تحمل شاسيه رقم 166761 موتور رقم 2182559، ونصف سيارة ماركة متسوبيشى فضى اللون تحمل شاسيه رقم 708661 مطموسة الموتور، ونصف سيارة ماركة هيونداى فضى اللون تحمل شاسيه رقم 654506 مطموسة الموتور، ونصف سيارة ماركة هيونداى كحلى اللون تحمل شاسيه رقم 107069 مطموسة الموتور، ونصف سيارة ماركة شيفرولية فضى اللون تحمل شاسيه رقم 174865 مطموسة الموتور ونصف سيارة ماركة هيونداى فضى اللون مطموسة الشاسيه والموتور، ونصف سيارة ماركة شيفرولية فضى اللون مطموسة الشاسيه والموتور، ونصف سيارة ماركة كيا نبيتى اللون مطموسة الشاسيه والموتور، جارى فحصهم والاستعلام عن مالكيهم.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وجمع المعلومات اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى سرقة السيارات وتقطيعها وتغيير معالمها وبيعها كقطع غيار مستعملة بقصد التربح من متحصلات جرائمهما، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر إدارى مركز سوهاج لسنة 2021.