حجز سائق صدم طفلا أثناء عبوره الطريق فى حلوان 24 ساعة على ذمة التحقيق

قررت نيابة حلوان، حجز سائق ميكروباص 24 ساعة على ذمة التحقيقات، لاتهامه بصدم طفل أثناء عبوره الطريق بمنطقة كفر العلو بدائرة قسم حلوان، وتم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى حلوان بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة اليوم، الجمعة، تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.