حبس عاطل 4 أيام لسرقته محتويات شركة أجهزة كمبيوتر فى النزهة

كتب عبد الله محمود - سليم على

أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة سرقة المساكن، حيث تم ضبطه عقب سرقته إحدى الشركات بالمنطقة بأسلوب كسر الباب، وكلفت رجال المباحث الجنائية بالقاهرة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

البداية كانت وأثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية حيث تمكنت القوة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة وبحوزته حقيبة بداخلها عدد 5 أجهزة لاب توب – هاتف محمول مجهولين المصدر – أجنة حديدية.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل شركة كائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وباستدعاء مالك الشركة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.