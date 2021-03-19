حبس صيدلى لاتهامه بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من مواطنين بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة قسم أول الزقازيق، برئاسة أحمد يوسف، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس صيدلى حر مقيم مدينة الزقازيق لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 7 ملايين جنيه مقابل شراء أجهزة طبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى باشرها أحمد ناصر، وكيل النائب العام، حيث وجهت النيابة للمتهم تهمة النصب.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط قسم مكافحة الأموال العامة من ضبط صيدلى حر عمره 42 سنة مقيم دائرة قسم أول الزقازيق، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين.

وتبين من التحريات الأولية قيام الصيدلى بالنصب على 4 مواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم تقدر بنحو 7 ملايين جنيه، مقابل شراء أجهزة طبيبة لهم ثم تماطل وقام بالنصب عليهم، وتم ضبطه وتحرر له المحضر رقم 6657 جنح قسم أول الزقازيق لسنة 2021 وإحالته للنيابة العامة.