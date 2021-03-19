اليوم السابع
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الجمعة، 19 مارس 2021 05:18 ص
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تطعيم 521 مواطنا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا فى الغربية

الجمعة، 19 مارس 2021 05:00 ص
تطعيم 521 مواطنا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا فى الغربية جانب من تلقى كبار السن لقاح كورونا
الغربية محمد طارق

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أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن 521 من المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على مستوى المحافظة تلقوا لقاح كورونا بمعهد كبد المحلة، وذلك من انطلاق الفعاليات وحتى الآن.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تخصيص ممرات آمنة لاستقبال المواطنين لتلقى اللقاح، وأن المتلقى يقوم بالمرور على 4 مراحل، حيث يقوم بتسجيل البيانات وتوضيح حالته الصحية وإقراره على الموافقة المستنيرة، يعقبها الاطمئنان على ضغط المواطن ثم تلقيه اللقاح فى إطار من الوقاية والحماية والتطهير والتعقيم، وبعد ذلك يقوم بالخروج من ممر خاص للخروج فقط.


لقاح كورونا

مستشفي كبد المحلة

مراكز تلقى لقاح كورونا

مركز تلقي لقاح كورونا بالغربية

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