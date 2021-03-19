اليوم السابع
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النيابة تطلب تحريات المباحث حول عصابة نسائية تسرق المواطنين فى النزهة

الجمعة، 19 مارس 2021 02:21 م
النيابة تطلب تحريات المباحث حول عصابة نسائية تسرق المواطنين فى النزهة سرقة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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طالبت نيابة النزهة، تحريات المباحث الجنائية حول واقعة ضبط تشكيل عصابى نسائى، تخصص نشاطهن الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب التتبع، وأمرت بإرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.
 

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام سيدتين "لهما معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام البنوك، حيث تقوم الأولى بالسقوط أرضاً بدعوى تعرضها لحالة إعياء وأثناء قيام المجنى عليه بمساعدتها تقوم الثانية بمغافلته وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنهما وراء ارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط عدد من الأجهزة- هاتف محمول، قاما بشرائها من متحصلات حوادث السرقة، وأضافا بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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