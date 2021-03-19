اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مارس 2021 10:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المحكمة الجنائية ترسل إخطارات لإسرائيل والفلسطينيين بفتح تحقيق فى جرائم حرب

الجمعة، 19 مارس 2021 10:24 م
المحكمة الجنائية ترسل إخطارات لإسرائيل والفلسطينيين بفتح تحقيق فى جرائم حرب عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى
لاهاى (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ممثلو الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، إنهم أرسلوا إلى إسرائيل والفلسطينيين إخطارات بفتح تحقيق فى جرائم حرب، وهو إجراء يتيح للطرفين شهرا واحدا لطلب التأجيل.

 

كانت المدعية العامة بالمحكمة، فاتو بنسودا، قد أعلنت فى وقت سابق هذا الشهر أنها ستفتح تحقيقا رسميا فى جرائم حرب بالأراضى الفلسطينية، فى خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية ونددت بها إسرائيل.

 

وقال مكتب المدعية العامة فى بيان أرسل إلى رويترز، إن خطابات الإخطار بموجب المادة 18 أُرسلت فى التاسع من مارس إلى كل الأطراف المعنية، بما يشمل إسرائيل والفلسطينيين.

 

وأمام إسرائيل والسلطة الفلسطينية الآن شهر لإبلاغ المحكمة، بما إذا كانتا تجريان تحقيقات خاصة فى الجرائم المزعومة وترغبان فى تأجيل التحقيقات لحين الانتهاء من ذلك.

 

وأكد مسؤولون فلسطينيون تسلم الإخطار. وامتنعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق عما إذا كانت إسرائيل قد تسلمته، قائلة إن هذا سؤال يوجه إلى المحكمة.

 

وفى ديسمبر 2019 قالت بنسودا إن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب فى الضفة الغربية. وحددت الجيش الإسرائيلى وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة حماس كجناة محتملين.

 

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية كملاذ أخير لإقامة محاكمات عندما تكون الدولة غير قادرة أو غير مستعدة لمحاكمة مواطنيها عن جرائم تقع فى نطاق السلطة القضائية للمحكمة.


المحكمة الجنائية

إسرائيل

فلسطين

جرائم حرب

أخبار فلسطين

عنف الاحتلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تزور دارفور الشهر المقبل

الأحد، 07 مارس 2021 10:30 م

أبو الغيط يرحب بقرار المحكمة الجنائية التحقيق فى الجرائم الإسرائيلية

الخميس، 04 مارس 2021 01:05 م

أمريكا تعارض بشدة تحقيق المحكمة الجنائية فى جرائم حرب بالأراضى الفلسطينية

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:01 م

فلسطين ترحب بإعلان مدعية المحكمة الجنائية المضى قدمًا فى تحقيق جرائم الاحتلال

الأربعاء، 03 مارس 2021 05:13 م

إسرائيل تتحرك لحماية المئات من مواطنيها بعد إدانتهم بجرائم حرب فى المحكمة الجنائية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:39 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة