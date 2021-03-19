اليوم السابع
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القبض على سائق صدم طفل اثناء عبوره للطريق بحلوان

الجمعة، 19 مارس 2021 09:49 ص
القبض على سائق صدم طفل اثناء عبوره للطريق بحلوان اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على سائق ميكروباص صدم طفلا أثناء عبوره للطريق بمنطقة كفر العلو بدائرة قسم حلوان، وتم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى ، وانتقلت أوناش المرور لرفع آثار الحادث.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى حلوان بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة اليوم، الجمعة، تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.


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اخبار الحوادث

حلوان

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