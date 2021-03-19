الحكومة العراقية تعلن حجب مفردات البطاقة التموينية عن الفئات "غير مستحقة"

وكالات

قررت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، حجب مفردات البطاقة التموينية عن فئات وصفتها بـ"غير المحتاجة" ضمن "جملة إجراءات إصلاحية"، وفقاً لبيان حكومي، ونص القرار على حجب مفردات البطاقة التموينية لغير مستحقيها، بدءا من الأول من يونيو 2021، وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ووحدات الإنفاق كافة بتزويد وزارة التجارة بأسماء موظفيها ممن يتقاضون راتبا كليا بقدر (مليون وخمسمئة ألف دينار (نحو ألف دولار) فما فوق، خلال 30 يوم عمل من تاريخ صدور هذا القرار، بحسب " روسيا اليوم".

وحددت وزارة التجارة مجموعة من الفئات التي ستشمل بقرار الحجب وهي: أفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهرى عن 1.5 مليون دينار، والمقاولون المصنفون حتى الدرجة السادسة، وأصحاب الشركات المسجلون في دائرة تسجيل الشركات (سواء كانوا مديرين أم مساهمين).

وشمل القرار أيضا المسجلين في اتحادات الغرف التجارية حتى الدرجة الثانية، والصناعات حتى الفئة الثالثة، واتحاد رجال الأعمال، فضلا عن نقابة الأطباء، وأطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة، والأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي أكثر من (18) مليون دينار سنويا، والمسافرين خارج العراق ولمدة تزيد عن (3) أشهر (يتم حجبها مؤقتا لحين إثبات عودتهم)، والمقيمين خارج البلاد، والعراقيين الذين يحملون جنسية البلد المضيف.

وشمل أيضا نزلاء السجون المركزية (لحين الإفراج عنهم) والمتوفين داخل السجون، والمنتمين إلى التنظيمات الإرهابية، والهاربين من العدالة، العرب والأجانب و اللاجئين، باستثناء الأُسَر الفلسطينية.

والبطاقة التموينية هي مجموعة مفردات غذائية توزعها الحكومة العراقية على المواطنين شهريا مجانا.