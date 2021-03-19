افتتاح 46 مسجدا جديدا فى 7 محافظات ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما اليوم

كتب على عبد الرحمن

تشهد عدد من المحافظات اليوم الجمعة، افتتاح 46 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالي (48) مسجدًا، حيث أكدت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يكون إجمالى ما جرى افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1053) مسجدًا.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى أسماء المساجد المقرر افتتاحها كما يلى:



أولًا: مساجد الافتتاحات:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. أبو الحسن الشاذلي – رأس سدر

3. الهدى – أبو زنيمة

مديرية أوقاف البحيرة

4. عمر بن الخطاب - دمنهور

5. الميهي – قرية الميهي - الدلنجات

6. أم اللبن – قرية أم اللبن- ألو حمص

7. النور – قرية محلة كيل – أبو حمص

8. 4/6 أبيس –النورة – كفر الدوار

9. عمر بن الخطاب – بلقطر – أبو حمص

10. الروضة – البرنوجي – مركز دمنهور

11. عزبة جورج – عزبة جورج – ندييه مركز دمنهور

12. النور – بوالينو - دمنهور

13. مسجد عزبة السيد – عزبة السيد الشخيبي – كفر الدوار

14. التوبة – المعركة الرئيسية – م بدر

مديرية أوقاف كفر الشيخ

15. الحفير – قرية 7 - الحامول

16. الرحمة زهران – الفتح - مطوبس

17. أحمد سلامة – قرية العباسية مركز الرياض

18. فتح الله سيد أحمد – عزبة السقا – الرياض شرق

19. الدوار الكبير – عزبة الدوار تبع السحايت – الحامول

20. الشيخة صالحة- ع سلام - مطوبس

21. حسين وهبة راغب – قرية محي بك - دسوق

22. الرحمة – المرابعين – كفر الشيخ

مديرية أوقاف دمياط

23. آلاء الرحمن – السنانية – كفر البطيخ

24. النور – السنانية – كفر البطيخ

مديرية أوقاف أسيوط

25. أولاد إسماعيل- النواورة مركز البداري

26. الرحمن – القوصية – مركز القوصية

27. أبو بكر الصديق – منشية خشبة مركز القوصية

28. الرحمن الغربي – بني هلال مركز القوصية

29. التقوى – دير القصير مركز القوصية

30. الهدى- القصير مركز القوصية

31. العسقلاني – باقور مركز أبو تيج

32. آل سويفي – بني سميع مركز أبو تيج

33. سيف الله خالد بن الوليد – بني رافع مركز منفلوط

34. عباد الرحمن – بني عدي مركز منفلوط

35. أبو بكر الصديق – بني عدي البحرية مركز منفلوط

36. مهني غيث – عرب العمايم مركز منفلوط

37. الأنوار المحمدية – عزبة الجيش منقباد أسيوط

38. بلال بن رباح – أسيوط الجديدة مركز الفتح

مديرية أوقاف الفيوم

39. مسجد قرية المأتين التابعة للوحدة المحلية بالحجر – مركز اطسا

مديرية أوقاف الشرقية

40. الحاج محمد النجار- ههيا

41. أبو بكر الصديق – عوض مرسي ديرب نجم

42. المصطفى – بيشية عامر مينا القمح

43. الكبير - النعامنة- منيا القمح

44. الكريم بقرية المحمدية – منيا القمح

مديرية أوقاف القليوبية

45. الرشيدي – كفر منصور – إدارة برشوم

46. التوحيد – كفر الشوبك – شبين القناطر

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف دمياط

47. الفتح – الشيخ درغام - دمياط



مديرية أوقاف الشرقية

48. العباس- عزبة الرغلة كفر صقر