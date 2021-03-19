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اعترافات لص المرج: "كنت أراقب الشقق السكنية ولما أتطمن أكسر الباب"

الجمعة، 19 مارس 2021 07:00 ص
اعترافات لص المرج: "كنت أراقب الشقق السكنية ولما أتطمن أكسر الباب" مديرية أمن القاهرة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطل باعترافات تفصيلية لرجال الشرطة، بعدما ألقوا القبض عليه في منطقة المرج بتهمة سرقة محتويات شقة، حيث قال المتهم إنه تخصص فى سرقة الشقق السكنية بعد مراقبتها والتأكد من خلوها من قاطنيها بأسلوب كسر الباب.

 

وأضاف المتهم أنه كان يزاول نشاطاً إجرامياً تمثل فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وبإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وكان رجال المباحث ألقوا القبض على عاطل بتهمة سرقة محتويات شقة سكنية بمنطقة المرج، وحرروا محضرا بالواقعة.

 

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مواطن، مقيم بدائرة القسم باكتشاف كسر باب شقته وسرقة مبلغ مالى من داخلها.


المرج

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