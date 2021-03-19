اعترافات عاطل يتاجر فى المخدرات: "أبويا السبب واتقبض عليا فى الساحل وندمان"

كتب عبد الله محمود

"أبويا هو السبب فى إنى أمشى فى الطريق ده عشان أجيب مصاريف البيت ومصاريفى بعد ما بطل يصرف علينا، والحياة بقت صعبة ومصاريف البيت كتير، هشيل الزبالة وهكنس الشوارع ومش هرجع للطريق ده تاني".. هذه الكلمات جاءت ضمن اعترافات عاطل لرجال المباحث اللذين ألقوا القبض عليه فى دائرة قسم شرطة الساحل.

وقال العاطل البالغ من العمر 28 سنة، لجهة التحقيق، إنه استهدف من وراء تجارته غير المشروعة فى المخدرات تحقيق الثراء السريع وتوفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة.

وألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على عاطل، مقيم فى الساحل، وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش، قبل ترويجها على عملائه.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة ما بين 100 ألف و500 ألف جنية، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.