إنقاذ شخصين بأعجوبة من شاحنة كادت تسقط من أعلى جسر فى أمريكا.. فيديو

كتب محمد شعلان

نفذت مجموعة من عناصر الطوارئ عملية إنقاذ من نوع خاص، أشبه بعمليات الإنقاذ المثيرة فى أفلام الحركة والأكشن بسينما هوليوود، حيث تمكنت أطقم الطوارئ الأمريكية من إنقاذ شخصين عالقين فى شاحنتهما الصغيرة بعد أن كادت تسقط من أعلى أحد الجسور، مما جعل الشاحنة تتدلى فى مشهد خطير فوق ممر عميق فى جنوب ولاية أيداهو.

وعرضت شبكة روسيا اليوم، لقطات لجانب من عملية الانقاذ، حيث استخدم رجال الإنقاذ مجموعة من السلاسل الحديدية من شاحنة قريبة للبقاء على الشاحنة المتدلية ومنع سقوطها من الحافة، وتثبيتها في مكانها حتى وصول عمال الإنقاذ الإضافيين مع الرافعات ومعدات الإنقاذ بالحبال وغيرها من المعدات لتنفيذ عملية الإنقاذ دون خسائر فى الأرواح.



متابعة لعملية الانقاذ



محاولة رفع الشاحنة

وأفادت وسائل إعلام محلية عن مسئولين في فرق الإنقاذ والطوارئ الامريكية بأن الشيء الوحيد الذي منع الشاحنة من السقوط هو مجموعة "سلاسل الأمان" التي تربط مقطورة العربة التي بقيت أعلى الجسر، وتم إنقاذ شخصين علقا في الشاحنة.



انقاذ شاحنة من السقوط