إقبال على المنتجعات السياحية بالعين السخنة بعد ارتفاع درجات الحرارة.. صور

السويس- سيد نون

بدأت فنادق ومنتجعات العين السخنة بمحافظة السويس، استعادة نشاطها مع ارتفاع درجات الحرارة، بتزايد أعداد المقبلين على التواجد بالشواطئ خلال الإجازة الأسبوعية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، فى تصريح خاص، إنه يتم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل جميع الفنادق والقرى السياحية بالعين السخنة، وأنه يوجد تنسيقا بين جميع الجهات.

وأكد محافظ السويس، أنه تم تطوير جميع الطرق المؤدية للعين السخنة، من بينها طريق القاهرة – العين السخنة وطريق السويس – العين السخنة.

وقال علي ماهر، مدير أحد المنتجعات السياحية بالعين السخنة، إنه يوجد ارتفاعا في الحجز بالفنادق والمنتجعات خلال يومي الجمعة والسبت بشكل واضح، وهذا بسبب ارتفاع درجات الحرارة حاليا.

وأشار ماهر، إلى أنه يتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل كامل داخل الفنادق، كما توجد خدمات متنوعة بالطرق حاليا تم إنشاؤها لخدمة المواطنين.

والعين السخنة تضمم، أكثر من 90 قرية ومنتجعا وفندقا، وتعتمد بشكل أساسي علي إقبال مواطنين في الإجازات الرسمية والسنوية وأيضا الأسبوعية، خاصة القادمين من محافظات القاهرة والجيزة، نظرا لأن المسافة قصيرة بين العين لسخنة والقاهرة ولا تتجاوز 120 كيلو مترا، والمياه بالعين السخنة كبريتية دافئة، بجانب انتشار المطاعم الكبيرة على ساحل مياه خليج السويس بطول 80 كيلو مترا.



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