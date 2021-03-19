إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارتين أثناء رحلة سفارى بوادى الحيتان

الفيوم رباب الجالى

أصيب 8 مواطنين فى حادث انقلاب سيارتين أثناء رحلة سفارى بمنطقة وادى الحيتان بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لمصابى الحادث.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ كلف المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، بتفقد الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان عليهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وأضاف أن الحادث جاء نتيجة انقلاب سيارتين "سفاري" بمحمية وادى الحيتان اليوم، مما أسفر عن إصابة 8 مواطنين، لافتاً إلى نقل المصابين إلى مستشفيات الفيوم العام، وأبشواي، والجامعة.

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى خروج 5 مصابين بعد تحسن حالتهم الصحية، وباقى المصابين يتلقون الرعاية اللازمة بمستشفى الجامعة، موضحاً أن الإصابات تنوعت ما بين كدمات وكسور متفرقة فى الذراع والحوض وجروح قطعية متفرقة بالجسد، والحالة الصحية للمصابين مستقرة.