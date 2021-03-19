إحباط محاولة راكب وزوجته وأولاده تهريب 4 آلاف كارت ميمورى عبر مطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب 4 آلاف كارت ذاكرة و54 هاتفا محمولا، أخفاها راكب وزوجته وأولاده داخل حقائبهم، وحول أجسادهم، لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي، اشتبه عبد العال نعمان مدير إدارة الجمارك في الراكب وأسرته، وذلك بسبب تكرار التردد علي دبي 4 أيام، وبتفتيش حقائبه بمعرفة محمد نبيل مأمور الجمرك، وتحت إشراف أحمد عمر رئيس قسم الجمارك، تم العثور علي 54 هاتفا محمولا، وقرر صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة، تشكيل لجنة من أحمد صبرى وإيمان موسى مأمورا الجمرك، لتفتيش الراكب وزوجته وأولاده ذاتيا، ما أسفر عن ضبط 4 آلاف كارت ميموري محمول حول أجسادهم.

أمر عبد العال نعمان مدير إدارة الجمارك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس المصلحة.