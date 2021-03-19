"أسترالي وكركندى وشقلباظ".. شاهد سوق الحمام فى السويس مقصد عشاق الحرية

يلتقي في كل جمعة بـ"سوق الحمام " في حي الأربعين بالسويس، محبي الطيور، ويقصدونه من كل مكان، ويخرج إليه كل هاو ومحترف في تربية الطيور، وتجار الفخار المخصص لطعام الطيور.

سوق كبيرة وأنواع كثيرة من الحمام منها البلدي ومنها الحمصى والأسترالى وكركندى وشقلباظ، يقف فيه عشاق الحمام يعرضون طيورهم بأشكالها وأنواعها المختلفة، وآخرون يمسكون يفحصونها قبل شرائه.

غريب حسن واحد من أبناء محافظة السويس، عشق تربية الحمام منذ صغره حيث بدأ مع الحمام البلدي، حتى عرف كل أنواعه المختلفة وأسمائه وألوانه، مؤكدا أن الحمام المصري أصيل وسعره مميز ويعشقه كل مربي الحمام.

وأكد رجب علي، من سكان السويس، أن الإخلاص في تربية الحمام وخصوصا السلالات الأصيلة تجعله أهم صديق لا يستطيع التفريط فيه، خصوصًا "الحمام الزاجل" المعروف عنه أنه صديق مربي الحمام ويرتبط دائما بمن يرعاه، وما بين الـ100 والـ500 جنيه تختلف أسعار الحمام باختلاف نوعه وأصالته، بحسب محمد.

وأشار فرج أحمد، موظف بالسويس، لحب الحمام، هتلاقي أسعارها مختلفة وكل شخص حسب مقدرته علي الشراء وبالطبع الأنواع الأصيلة سعرها ليس قليلا، مشيرا إلى أن الحمام يأكل الذرة و العويجة والفشار والعدس والفول وغيرها من البقوليات الصغيرة.

ويؤكد فرج، هوس وشغف جعلت عشاق الحمام يلجأون إلى موقع التواصل الاجتماعي، ومواقع التجارة الإلكترونية، لبيعه ومنهم من يلجأ إلى معرفة طرق التهجين بعض السلالات الأجنبية.