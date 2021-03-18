اليوم السابع
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6 معلومات عن نسب الإمام الحسين بن على "سيد شباب أهل الجنة" فى ذكرى مولده

الخميس، 18 مارس 2021 10:56 ص
6 معلومات عن نسب الإمام الحسين بن على "سيد شباب أهل الجنة" فى ذكرى مولده مسجد الإمام الحسين
كتب لؤى على

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اليوم 5 شعبان وهو اليوم الأرجح في أقوال أهل العلم لميلاد "السبط"، سيد شباب أهل الجنة، الإمام الحسين بن على رضى الله عنهما، واحتفالا بتلك الذكرى العطرة نستعرض نسبه الشريف.
 

هو

: الحسين بن علي بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصَي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
 

أبوه

: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين وابن عم النبي محمد.
 

أمه

: فاطمة الزهراء بنت النبي محمد، لذلك يُعرف بـ "سبط رسول الله"، والسبط كلمة تُطلق على الأولاد بشكل عام، وقيل: أولاد الأولاد، وأولاد البنات، وقيل معناه الطائفة أو القطعة، فيكون معنى "سبط رسول الله" أي قطعة منه دلالة على شدة حبه له وللحسن.
 

كنيته

: أبو عبد الله.
 

ألقابه

: لُقّب بالسبط، وسيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله، والشهيد، وفي بعض الروايات الشيعية بسيد الشهداء، وبألقاب آخرى مثل: الزكيّ، والطّيب، والوفي، والسّيد، والمُبارك.
 

إخوته

: للحسين بن علي العديد من الإخوة والأخوات من أبيه، فقد بلغ عدد إخوته من الذكور حوالي عشرين أخًا، ومن الإناث ثمانية عشرة، أما الإخوة الأشقاء من أبناء فاطمة الزهراء فهم: الحسن والمحسن وزينب وأم كلثوم، والحسين هو الابن الثانى لعلي وفاطمة بعد الحسن.

مولد الامام الحسين

مولد الحسين

مسجد الحسين

سيد شباب اهل الجنة

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