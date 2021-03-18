6 معلومات عن نسب الإمام الحسين بن على "سيد شباب أهل الجنة" فى ذكرى مولده

اليوم 5 شعبان وهو اليوم الأرجح في أقوال أهل العلم لميلاد "السبط"، سيد شباب أهل الجنة، الإمام الحسين بن على رضى الله عنهما، واحتفالا بتلك الذكرى العطرة نستعرض نسبه الشريف.
6 معلومات عن نسب الإمام الحسين بن على "سيد شباب أهل الجنة" فى ذكرى مولدهالخميس، 18 مارس 2021 10:56 ص
مسجد الإمام الحسين
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