يوم الطبيب المصرى.. قنا تدشن النصب التذكارى لشهداء الجيش الأبيض.. صور

قنا صابر سعيد

دشن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مساء اليوم الخميس، النصب التذكارى لأبطال الجيش الأبيض بشارع 26 يوليو أمام مستشفى الصدر بوسط مدينة قنا، تكريما لأرواح شهداء وزارة الصحة من طواقم الأطباء والتمريض، وذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأشاد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بالجهود البطولية التى تبذلها الطواقم الطبية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين داخل مستشفيات العزل الصحى، وكذلك تكثيف جرعات التثقيف الصحى والوقائى من الفيروس، موجها لهم تحية شكر وامتنان وتقدير على دورهم المشرف خلال هذه الأزمة مؤكدا دعم القيادة السياسية للعاملين بالقطاع الطبى.

وقال راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن التاريخ سيسطر بحروف من النور البطولات التى قدمها شهداء الأطباء والتمريض خلال علاج مصابى فيروس كورونا بالمستشفيات المصرية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية تحرص دوما على تكريم أسر شهداء الأطباء والتمريض فى كافة المناسبات عرفانا بدورهم، وتضمن الاحتفالية تكريم لأسر الشهداء من الأطقم الطبية .



احتفالية تكريم اسر الشهداء



تكريم أسر الشهداء



محافظ قنا يضع اكليل من الورود



النصب التذكاري لشهداء الجيش الابيض