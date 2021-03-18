اليوم السابع
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الخميس، 18 مارس 2021 12:32 م
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هيئة الطرق تبدأ رفع كفاءة طريق "قليوب - القناطر - شبين الكوم" بطول 54 كيلو متر

الخميس، 18 مارس 2021 12:01 م
هيئة الطرق تبدأ رفع كفاءة طريق "قليوب - القناطر - شبين الكوم" بطول 54 كيلو متر تطوير الطرق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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بدأت هيئة الطرق الكبارى أعمال رفع كفاءة طريق قليوب - القناطر - الباجور - شبين الكوم بطول 54 كم ضمن محور قليوب / القناطر / الباجور - شبين الكوم - طنطا - كفر الشيخ - بلطيم الذى يخفف العبء على الطريق الزراعى، حيث سيتم رفع كفاءة الطريق باستخدام تقنيات إعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس.
 
وأكدت وزارة النقل ضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالخطة الزمنية للمشروع والتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة مما يحقق وفر اقتصادى كبير وبأسرع معدلات تنفيذ.
 
وشددت هيئة الطرق والكبارى على إزالة كافة المخلفات والتعديات على جانبى الطريق التى تتسبب فى عدم سيولة الحركة المرورية وصعوبة تنقل المواطنين، وكذلك ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بالتزامن مع استمرار العمل في المشروع.
 
كما تشرع الهيئة فى صيانة كوبرى الباجور العلوى الذى يمر داخل المدينة اعلى السكة الحديد (خط بنها /منوف)مع التنسيق مع المرور لعدم مرور الشاحنات وكذلك عمل كوبري مشاه فوق خط السكة الحديد تحت كوبرى الباجور كبديل للمزلقان الموجود اسفل الكوبرى، ضمن خطة لعمل كبارى أعلى المزلقانات حفاظاً على سلامة وحياة  المواطنين.

الطرق

المنوفية

طريق قليوب القناطر

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