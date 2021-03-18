منح قروض لشباب البحيرة بقيمة مليارا و936 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالى حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت مليارا و936 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن.

وأضاف فى بيان، أن حجم المشروعات التى اعتمدت على قروض الشباب وصل إلى 22 ألفا و415 مشروعاً استثماريا متنوعاً وساهمت فى توفير 61 ألفا و700 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

وأوضح محافظ البحيرة، أن مبادرة مشروعك تهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على تذليل كافة إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين وضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التى يحتاجها المشروع متمثلة فى دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإدارى بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك".

من جانبه، أكد المحاسب أكرم مكرم، المدير التنفيذى لمبادرة "مشروعك" يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5% للمشروعات الصناعية و8% للمشروعات التجارية و16% للمشروعات الزراعية وذلك وفقاً لسياسات البنوك الإتمانية.