مصرع زوجين نتيجة تسرب الغاز بالشقة بعد ساعات من زفافهما فى بنها

القليوبية فريق المحافظات

شهدت قرية سندنهور، دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية حيث لقى عروسان مصرعهما بعد ساعات من زفافهما خنقا بالغاز داخل شقتهما، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفنيهما عقب مناظرة الطب الشرعى.

تلقى العميد خالد المحمدى، رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تلقى بلاغ من الأهالى بوفاة عروسين فى شهر العسل خنقا بالغاز فى شقتهما بقرية سندنهور دائرة المركز.

تم إخطار اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، وانتقل المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث المركز وتبين وفاة كل مهندس 27 سنة وزوجته 22 سنة، وبالمعاينة تبين أن المتوفيين متزوجان منذ يوم تقريبا، وأنهما فى شهر العسل وفوجئ الأهل أثناء إيقاظهما صباح اليوم، أنهما متوفيان نتيجة تسرب الغاز فى الشقة.

وتبين للمعمل الجنائى سلامة الأبواب والشبابيك للشقة محل الواقعة، وتم نقلهما إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت دفن الجثتان لعدم وجود شبهة جنائية.