اليوم السابع
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الخميس، 18 مارس 2021 12:00 ص
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متهمان بسرقة المواطنين فى البساتين: خطفنا 4 حقائب وهربنا بالتوك توك

الخميس، 18 مارس 2021 12:00 ص
متهمان بسرقة المواطنين فى البساتين: خطفنا 4 حقائب وهربنا بالتوك توك سرقة ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية لرجال الأمن بعد القبض عليهما لتورطهما فى سرقة المواطنين بالبساتين، من خلال تكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى خطف الحقائب والفرار بواسطة توك توك.

وقال المتهمان إنهما سرقا فى السابق 4 حقائب بأسلوب الخطف وعليه قررت الجهة المختصة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من شاب بتعرض والدته للسرقة أثناء سيرها بالشارع، وعلى الفور انتقلت قوة من الأمن، وتبين لها أن لصان يستقلان توك توك ارتكبا الواقعة خطفا تسببا فى إصابة السيدة المسنة بعدما خطفا حقيبتها.

بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، وتتبع خط سير الجناة ألقت قوة القبض عليهما وتبين أنهما سائق وعاطل، بحوزتهما مبلغ مالي والـمركبة المستخدمة فى الواقعة.


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سرقة حقائب السيدات فى البساتين

اخبار الحوادث

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