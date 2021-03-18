ما هو اختبار سرعة التوصيل العصبى NCV وما الأمراض التى يكشف عنها؟

كتبت فاطمة خليل

يقيس اختبار سرعة التوصيل العصبي (NCV) مدى سرعة تحرك النبضة الكهربائية عبر الأعصاب، ويمكن أن يحدد هذا الاختبار تلف الأعصاب ويكشف عن أمراض عديدة منها: الانزلاق الغضروفى ومتلازمة النفق الرسغي وغيرها، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار سرعة التوصيل العصبي واستخداماته، وفقاً لموقع جامعة روتشيستر الأمريكية.

أمراض يكشف عنها اختبار سرعة التوصيل العصبي NCV

غالبًا ما يستخدم اختبار سرعة التوصيل العصبي NCV جنبًا إلى جنب مع مخطط كهربية العضل لمعرفة الفرق بين اضطراب الأعصاب واضطراب العضلات، ويكتشف NCV أي مشكلة في العصب، بينما يكتشف مخطط كهربية العضلات ما إذا كانت العضلات تعمل بالطريقة الصحيحة استجابةً لتحفيز العصب.

وتشمل الأمراض أو المشكلات الصحية التي يمكن التحقق منها باستخدام اختبار سرعة التوصيل العصبي NCV:

-متلازمة جيلان باريه، وهى حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي للجسم جزءًا من الجهاز العصبي المحيطي، قد تشمل الأعراض الأولى الضعف أو الإحساس بالوخز في الساقين.

-متلازمة النفق الرسغي وهى مشكلة صحية يتعرض فيها العصب المتوسط ​، الذي يمتد من الساعد إلى اليد، للضغط أو الانضغاط عند المعصم بسبب تضخم الأوتار أو الأربطة ما يسبب الألم والخدر في الأصابع.

-مرض شاركو ماري توث، وهو حالة عصبية موروثة تؤثر على كل من الأعصاب الحركية والحسية يسبب ضعفا في عضلات القدم والساق.

-مرض الانزلاق الغضروفي: تحدث هذه المشكلة الصحية عندما ينكسر الغضروف الليفي الذي يحيط بفقراتك يتم دفع مركز كل غضروف ، الذي يحتوي على مادة هلامية، إلى الخارج وهذا يضغط على العصب الفقري ويسبب الألم وتلف العصب.

-تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي): قد تحدث هذه الحالة من العديد من المشكلات الصحية، مثل مرض السكري ، والعلاج الكيميائي ، واضطرابات المناعة الذاتية مثل الالتهاب العصبي المزمن، أو إدمان الكحول قد تشمل الأعراض التنميل أو الوخز في عصب واحد أو العديد من الأعصاب في نفس الوقت.

-مشاكل العصب الوركي: هناك أسباب عديدة لمشاكل العصب الوركي والأكثر شيوعًا هو انتفاخ أو تمزق القرص الفقري الذي يضغط على جذور العصب المؤدي إلى العصب الوركي. غالبًا ما ينتج عن ذلك ألم أو وخز أو تنميل.

-يمكن أيضًا إجراء دراسات حول التوصيل العصبي لمعرفة أسباب أعراض التنميل والوخز والألم المستمر.