لجنة حماية الطفل بدار السلام سوهاج تحبط زواج 3 فتيات قاصرات

سوهاج محمود مقبول

أحبطت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، زواج 3 فتيات قاصرات، وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة على أولياء الأمور بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانوني، قامت اللجنة بتوعية الأسر والأهالى بخطورة وأضرار الزواج المبكر النفسية والصحية على الفتيات.

ومن جانبها تهيب اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام الابلاغ عن أى خطر أو أى شكاوى متعلقة بالطفل عن طريق خط نجدة الطفل 16000 أو التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.

يذكر أن وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز دارالسلام جنوب شرق محافظة سوهاج، برئاسة عبد المنعم عبد القوي رئيس مدينة دار السلام، أعلنت عن إحباط زواج 5 حالات زواج مبكر لفتيات قاصرات تتراوح أعمارهن ما بين 14 و 16 سنة، وتم أخذ التعهدات اللازمة على أولياء أمورهن، بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانونية.

ترجع الواقعة عقب ورد عدة بلاغات لوحدة الحماية من "خط نجدة الطفل"، يفيد قيام 5 أسر بإحدي قري مركز دار السلام بنيتهم إتمام زواج 5 فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن ما بين 14 إلي 16 سنة، ثلاثة من هن بمرحلة التعليم الإعدادي واثنتين بمرحلة التعليم الثانوي الفني.

على الفور، تم التحرك إلى أسر الفتيات، و أسر العرسان المتقدمين للزواج من الفتيات، للعدول عن الزواج الذي كان مقرر زفافهن بعد عيد الفطر المبارك قبل بلوغ السن القانونية، وتم إيضاح الأضرار الصحية والمخاطر التي تحدث عن إتمام الزواج في هذا السن.

وأكد مقرر اللجنة بمركز دار السلام، أنه تم إيقاف الزيجات الخمسة وتم أخذ التعهدات اللازمة على أولياء أمور الفتيات بعدم زواجهن قبل بلوغهن السن القانونية 18 سنة، وسيتم متابعة تلك الحالات بشكل منتظم لضمان عدم إتمام الزواج قبل السن القانونية.