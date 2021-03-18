كيفية الحصول على بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم بالإسكندرية.. صور

أعلنت محافظة الإسكندرية، إنه تم استخراج 9025 بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، حتى الآن، حيث كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم بسرعة استخراج البطاقات للأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة طبقاً لاشتراطات المرحلة الأولى، وأشار المحافظ إلى أنه تم استخراج 9025 بطاقة حتى الآن.

ويمكن لأى شخص من ذوى الهمم التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال الموقع، أو من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل مهني بالنسبة للحالة، وتقديم تقرير طبى من مستشفى عام، و3 صور شخصية و3 صور بطاقة، 3 صور بطاقة للوصى فى الإعاقة الذهنية والبصرية و3 صور من كل تقرير.

ويوجد بالإسكندرية 8 مكاتب تأهيل للحالة، والتى يجب أن تكون ضمن حالات الإعاقة الآتية: الشلل الدماغى "الشلل الرباعى النصفى الطولى أو السفلى، ضمور العضلات، تيبس المفاصل فى أطراف متعددة"، الإعاقة المتعددة، البتر متعدد الأطراف، فقد البصر التام، فقد السمع التام، متلازمة داون، صغر أو كبر حجم الرأس، طيف التوحد، ذوى القزامة، الجذام.

وبطاقة الخدمات المتكاملة لها العديد من المميزات، التى تضمن لذوى الهمم حياة كريمة، منها: إنها تعمل على توفير معاش تكافل وكرامة، وتسهل له لهم عمل القومسيون الطبي للحصول على السيارات، وكذلك تضمن لذوى الهمم الحصول على وحدة سكنية ضمن نسبة 5% من مديرية الإسكان الاجتماعى، كما تضمن توفير الفرد 50% من قيمة التذاكر بالمواصلات العامة، وتخفيض ساعات العمل ساعة مدفوعة الأجر فى أى مصلحة حكومية أو قطاع خاص، وكما تمكن الشخص من ذوى الهمم من الجمع بين معاشين من المعاش التأمين، وكذا دخول المتنزهات الحكومية والمسارح العامة.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللائقة للأشخاص من ذوى الهمم "ذوى الاحتياجات الخاصة"، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذى.