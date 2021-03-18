ضبط 54 قضية تموينية من بينها 5.5 طن زيت مجهول المصدر داخل منشأة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة، لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودى الدخل، وتم ضبط 54 قضية تموينية متنوعة.

جاءت الحملة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حيث تم ضبط صاحب مركز تعبئة زيت طعام، ويقيم دائرة مركز جهينة لإدارته منشأة بدون ترخيص، وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير وعبوات فارغة سبق استخدامها، وتم ضبط "5" أطنان و"500" كيلو جرام زيت طعام سائب، و"360 " كيلو جرام طحينة سائبة، و"6200" عبوة فارغة وغطاء.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط صاحب محل بقالة، ويقيم دائرة مركز العسيرات، لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم ضبط "16" علبة سجائر، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "8" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و"7" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و"10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"5" قضايا عدم حمل شهادة صحية، و"7" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل، و"3" قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، و"4" قضايا عدم انتظام سجل 21 بترول بمحطة التموين، و"5" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و"3" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، وجارى الاستمرار فى شن حملات مماثلة.