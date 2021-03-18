ضبط عاطلين بحوزتهما 15 طربة حشيش و10 لفات بانجو بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة شرق الدلتا بالدقهلية، من إلقاء القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش ونبات البانجو المخدر، وقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة.

تلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام شقيقين بالانتحار بالمخدرات.

على الفور تشكلت مأمورية برئاسة العقيد احمد رمضان، والمقدم أحمد عبدالوهاب، والمقدم محمد عزام، والنقيب أحمد العزب، وبالاشتراك مع قوات الأمن المركزى ،وتم مداهمة المتهمين حيث تم ضبطهما، تم ضبط المتهمين الأول والثانى، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 15 طربة حشيش، و10 لفافات من مخدر البانجو كبيرة الحجم، وكذا 2 هاتف محمول و2 سلاح أبيض، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.