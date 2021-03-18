اليوم السابع
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الخميس، 18 مارس 2021 01:54 م
خالد صلاح
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ضبط عاطلين بحوزتهما 15 طربة حشيش و10 لفات بانجو بالدقهلية

الخميس، 18 مارس 2021 12:39 م
ضبط عاطلين بحوزتهما 15 طربة حشيش و10 لفات بانجو بالدقهلية عاطل- أرشيفية
الدقهلية فريق المحافظات

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تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة شرق الدلتا بالدقهلية، من إلقاء القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش ونبات البانجو المخدر،  وقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة.
 

تلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام شقيقين بالانتحار بالمخدرات.

على الفور تشكلت مأمورية برئاسة العقيد احمد رمضان، والمقدم أحمد عبدالوهاب، والمقدم محمد عزام، والنقيب أحمد العزب، وبالاشتراك مع قوات الأمن المركزى ،وتم مداهمة المتهمين حيث تم ضبطهما، تم ضبط المتهمين الأول والثانى، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 15 طربة حشيش،  و10 لفافات من مخدر البانجو كبيرة الحجم، وكذا 2 هاتف محمول و2  سلاح أبيض، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


الدقهلية

مكافحة المخدرات

تجار المخدرات

منطقة شرق الدلتا

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