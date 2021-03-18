"ركابية" ابنة إدفو تعلم كتاب الله مجانا للفتيات والأطفال رغم إعاقتها

أسوان - صلاح المسن

على مدار 10 سنوات تعمل "ركابية محمود" ابنة مركز إدفو بمحافظة أسون على تحفيظ كتاب الله للسيدات والأطفال والفتيات داخل فناء منزلها مجانا رغم إعاقتها الحركية .

وقالت إنها تحرص على تحفيظ كل متعلم أو متعلمة بشكل فردى حتى تستطيع أن تصحح الأخطاء وتقويم المتعلمين، وضمان استيعابهم وتعودهم على النطق الصحيح والسليم على أحكام القراءة وأحكام القرآن الكريم .

وأضافت أنها بدأت رحلتها مع كتاب الله بعد سن 21، على يد أحد الشيوخ واستكملت حفظ القرآن الكريم من خلال جهاز الموبايل، عن طريق السماع من تسجيلات كبار القراء، وعقب ذلك تواصلت عبرت الموبايل مع أحد حافظات القرآن الكريم التى استطاعت أن تراجع معها كتاب الله .

وعقب ذلك ألتحقت بمعهد القراءات التابع للأزهر الشريف وحصلت على الشهادة، وبدأت رحلة التحفيظ مع الأطفال وأبناء القرية، حتى أراد الله أن تبدأ تحفيظ كتاب الله للكثير من أهل القرية والقرى المجاورة، وأنها تتمنى أن يستمر مكتب تحفيظ القرآن الكريم بعد وفاتها .