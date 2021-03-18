"حيلة السمسار".. تفاصيل تورط تاجر العربات فى جمع السيارات وبيعها بعقود مزورة

كتب أحمد الجعفرى

لم يكتفى صاحب مكتب السيارات بما يدر عليه من ربح جراء تجارته فى إيجار السيارات، وقرر فى لحظة أن يغير ذلك النشاط الشرعى، ويستبدله بحيلة غير شرعية ظن أنه من خلالها سيتمكن من تحقيق ربح سريع، ولم يكن يعلم أن تلك الحيلة، ستوقعه فى قبضة الأمن.

بدأ صاحب مكتب السيارات فى استقبال عدد كبير من السيارات من مالكيها من أجل تأجيرها لهم مقابل أرباح دورية، وبعد أن جمع عدد كبير من السيارات، قرر بيعها بعقود مزور، مرت الأيام والشهور، وبعدها اكتشف أصحاب السيارات الخدعة التى تعرضوا لها.

رغم أن المتهم حاول الهرب بعدما كشفت حيلته، إلا أن توالى البلاغات على أجهزة الأمن، وسرعة تحركها، أسقطه فى قبضة الأجهزة الأمنية التى حررت محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى فتحت تحقيق معه، وأصدر قرار بحبسه.