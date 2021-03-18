حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة السيارات فى النزهة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطل بتهمة سرقة السيارات، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بالفيوم، باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها حيازة سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة وأنه وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام بركن السيارة قيادته بالمنطقة محل البلاغ وسرقة السيارة المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال حضوره لاستقلال السيارة قيادته المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكها على إعادتها له مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة كرداسة بالجيزة.

وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب حادثى سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهما اتهماه بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.