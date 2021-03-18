اليوم السابع
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جوتيريتش يعين جان آرنو مبعوثا شخصيا لأفغانستان

الخميس، 18 مارس 2021 06:00 ص
جوتيريتش يعين جان آرنو مبعوثا شخصيا لأفغانستان جوتيرش
(رويترز)

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عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثا شخصيا له لأفغانستان والقضايا الإقليمية.

يأتي التعيين قبل يوم من اجتماع روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان ووفد من كبار المسؤولين وزعماء المعارضة الأفغان ومفاوضين من طالبان في موسكو في محاولة لإعطاء دفعة لمحادثات السلام التي وصلت إلى طريق مسدود.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان "طلب الأمين العام من" أرنو"المساعدة في التوصل لحل سياسي للصراع والعمل عن كثب مع بعثة المساعدة في أفغانستان التابعة للأمم المتحدة والشركاء الإقليميين".

وقال دوجاريك في وقت سابق أمس الأربعاء إن الأمم المتحدة لم ترسل أحدا للمشاركة في المحادثات في موسكو.

ويحاول زلماي خليل زاد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان حشد التأييد لاقتراح مكتوب يشمل تشكيل حكومة مؤقتة ووقف لإطلاق النار فيما يراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن خططا بشأن أفغانستان قبل مهلة الأول من مايو أيار لسحب القوات التي اتفقت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مع طالبان.

 

 

 


أفغانستان

الأمم المتحدة

كابول

جوتيرش

جان أرنو

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