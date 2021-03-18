تنفيذ 1095 حكما قضائيا وضبط 20 تذكرة هيروين و10 قطع حشيش فى حملة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة، وتم ضبط 3 قطع سلاح متنوعة، و20 تذكرة هيروين، و10 قطع حشيش، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

ترأس الحملة اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وذلك في إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

اشترك فى الحملة ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط طبنجة محدث صوت معدلة للإطلاق، وفرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، وقطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 20 تذكرة لمادة الهيروين المخدر تزن 20 جراما وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالى 500 جنيه، وهاتف محمول حيازة عامل، يقيم قسم ثان سوهاج، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

كما تم ضبط 10 قطع لجوهر الحشيش المخدر تزن 15 جراما، ومبلغ مالى 1110 جنيهات، وهاتف محمول، حيازة عامل يقيم مركز جرجا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وفي مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 6 شقق مفروشة بدائرة المديرية، ولم يسفر الفحص عن ضبط ثمة مخالفات، وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 1095 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 408 مخالفات مرورية، وفـي مجال مخالفات المرافق، تم ضبط 324 مخالفة متنوعة.