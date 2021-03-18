بلغاريا تعلن قيودا جديدة فى أنحاء البلاد مع زيادة الإصابات بكورونا

قال وزير الصحة البلغاري اليوم الخميس، إن بلاده ستغلق المدارس والمطاعم والمراكز التجارية حتى نهاية مارس حيث تواجه زيادة في الإصابات بمرض كوفيد-19 أدت إلى زيادة الضغط على مستشفياتها.

ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في بلغاريا في الرابع من أبريل. وشهدت البلاد زيادة 40 بالمئة في الإصابات الجديدة على مدى الأسبوع الماضي، وسجلت اليوم الخميس 4201 إصابة بينما بلغ عدد من يعالجون في المستشفيات 7804 منهم 609 في وحدات الرعاية المركزة.

وأغلقت الحكومة رياض الأطفال ودور المسرح والسينما وقاعات اللياقة البدنية وحظرت الاحتفالات الخاصة بأعداد كبيرة.

وقال الوزير كوستادين أنجيلوف للصحفيين إن الحكومة تتخذ كافة التدابير الصحية الضرورية استعدادا ليوم الانتخابات، وناشدت أحزاب المعارضة عدم استغلال الجائحة العالمية في حملاتها.

وسجلت بلغاريا 291769 إصابة و11715 وفاة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.