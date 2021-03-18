براءة 29 شخصا فى "قضية الأرز" بالبحيرة

البحيرة – فريق المحافظات

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة إيتاى البارود، اليوم، الخميس، برئاسة المستشار عبد الجواد يس، رئيس المحكمة، والمستشار وائل محمد زعيتر، والمستشار شريف عبد المقصور، ببراءة 29 شخصا بقرية الوفائية مركز الدلنجات، فى واقعة اعتراض حملة لتنفيذ قرار للنيابة العامة بمصادرة 7 أطنان أرز، والمعروفة إعلاميا بـ"واقعة الأرز".

وكانت قد وجهت النيابة العامة، تهمة تكدير السلم العام والتظاهر واعتراض موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم ومقاومة السلطات أثناء تنفيذ قرار صادر من النيابة العامة في المحضر رقم 27077 جنح الدلنجات، والخاص بالتحفظ على 7 أطنان أرز ضبطت بحوزة أحد المتهمين بقرية الوفائية بتاريخ 7 أكتوبر 2018، واعتراضهم للحملة تنفيذ القرار لتوريد الأرز لمضارب الحكومة لبيعه وتوريد ثمنه بخزينة محكمة الدلنجات علي ذمة القضية.

وكانت قرية الوفائية، شهدت مشادة تطورت إلى اشتباك بالأيدى بين رجال حملة أمنية وعضو بمجلس النواب وأهالى القرية، على خلفية تنفيذ حملة أمنية قرار من النيابة العامة، بمصادرة كميات من الأرز المخزن والمحبوس عن التداول، داخل أحد مضارب الأرز بالقرية.

وكان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة حينذاك، تلقى إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائى، باعتراض نائب عن دائرة الدلنجات، ومعه مجموعة من أهالي القرية، طريق الحملة لمنع تنفيذ قرار النيابة بمصادرة الأرز المضبوط، ما نتج عنه اعتراض النائب وعدد من الأهالي رجال الحملة لتنفيذ قرار النيابة.