النيابة تأمر بحجز سيدة اعترفت بقتل شقيقتها قبل 11 عاما فى المعصرة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بحجز سيدة 24 ساعة على ذمة التحريات، بعد ارتكابها واقعة قتل شقيقتها بمنطقة المعصرة، حيث تلقى العميد مجدى خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من سيدة 27 سنة مقيمة بحدائق حلوان، تفيد فيه بأنها خنقت شقيقتها منذ 11 عاما، وأخبرت أسرتها أنها كانت وفاة طبيعية، لتدفن الطفلة بدون شبهة جنائية.

وأضافت المتهمة، أنه منذ 11 عاما، كانت تجلس بصحبة شقيقتها التى كانت تبلغ من العمر فى ذلك الوقت 8 سنوات، داخل المنزل بمفردهما، ونشبت بينهما مشادة كلامية، بسبب عدم سماع الصغيرة كلامها، فتطورت إلى مشاجرة قامت خلالها بخنقها حتى فارقت الحياة.

وتابعت المتهمة، أنه عندما وصل والديها أخبرتهما بأن شقيقتها ماتت بطريقة طبيعية، ليتم دفنها دون شبهة جنائية، لكنها ظلت طول الـ11 عاما فى حالة تأنيب للضمير، حتى توجهت اليوم للاعتراف بقتلها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.