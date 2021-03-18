اللجنة العليا للصحة العراقية تقرر فرض حظر التجوال الكلى فى كافة المحافظات

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قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية، فرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، من الخميس إلى الأحد من كل أسبوع.

وقالت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، "إن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت فرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، بدءا من اليوم الخميس الساعة التاسعة مساء إلى يوم الأحد الساعة الخامسة صباحا من كل أسبوع".

وأضاف البيان، أنه تقرر أيضا فرض حظر التجوال الجزئي في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا من اليوم اللاحق، ويبدأ التطبيق من يوم الإثنين الموافق 22 مارس الجاري، وبالاستثناءات نفسها، على أن يعاد تقويم إجراءات الحظر بحسب الموقف الوبائي قبل شهر رمضان القادم.

وتضمن القرار إعادة فتح المطاعم والمولات والمقاهي والكافتريات للأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء، مع غلقها يومي الجمعة والسبت، بدءا من يوم الإثنين الموافق 22 مارس الجاري ، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة، ومنع تقديم الأراكيل في تلك الأماكن.